Sertap Erener bambaşka bir kadın olarak ortaya çıktı. Tabipler siz nelere kadirsiniz

Sertab Erener, son zamanlarda sosyal medyada yüzündeki değişikliklerle gündeme gelmişti.

'Her Dem Akustik' albümü için çekilen klipte yer alan 59 yaşındaki sanatçının gönderisine hem olumlu hem de olumsuz pek çok yorum yapıldı.

Bazı kullanıcılar, Erener'in yüzünde estetik müdahaleler olduğunu öne sürdüler.

Erener, bu yorumlara Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla cevap verdi.

Fotoğrafın altına, “Çok yeni şarkı birikti, üçer beşer çıkmaya hazır. Haber edeyim dedim. Her dem albümü devam edecek ama şimdi yeni şarkılar söylemek lazım” şeklinde bir not ekledi.

Benzer durumlar, ünlülerin sosyal medyada yüzlerindeki değişikliklerle ilgili yorumlara maruz kaldıklarında sıkça karşılaşılan bir olay olduğu biliniyor.

Örneğin, başka bir ünlü olan Adele, kilo verdiğinde ve bu değişimi Instagram'da paylaştığında, hayranlarından ve takipçilerinden çok sayıda yorum almıştı.

Bu tür durumlarda, ünlülerin genellikle olumsuz yorumlara doğrudan yanıt vermek yerine, yeni projelerini veya olumlu mesajlarını paylaşarak cevap verdikleri biliniyor.

Bu, hem olumsuz yorumları hafifletmeye hem de hayranlarıyla olumlu bir iletişim kurmaya yardımcı olduğu bildirildi.