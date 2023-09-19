Adana'nın sinema coşkusu başladı...

ADANA- Bazı şehirler vardır ki; toprağından mı, havasından mı, suyundan mı bilinmez; sadece tarımla, sanayiyle gelişmezler, kültürle, sanatla da çok etkili biçimde öne çıkarlar...

Çukurova'nın bağrı yanık toprağı, sıcakkanlı insanlarıyla sanatın ve sinemanın şehri olan Adana bu yıl da 30 dereceyi aşan sıcaklıkta düzenlenecek bir film şenliği ile hareketlenecek...

Türk sinemasına Yılmaz Güney'den Menderes Samancılar'a, Şener Şen'den Aytaç

Arman'a, Ali Şen'den Yılmaz Köksal'a, Salih Güney'den Bilal İnci'ye, Mahmut Hekimoğlu'ndan Meral Zeren'e kadar onlarca ünlü oyuncu kazandıran; Yaşar Kemal'den Orhan Kemal'e, Demirtaş Ceyhun'dan Muzaffer İzgü'ye kadar şiir, öykü, roman dalında da çok sayıda ünlü edebiyatçı yetiştiren Adana, 30. kez film festivalinin coşkusuna sahne olacak...

Bugün artık Türk sinemasına ya da televizyon dizilerinin hangisine baksanız karşınıza bir Adanalı oyuncu çıkıyor...

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce 18-24 Eylül tarihlerinde yapılacak 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin tanıtım toplantısında da işte bu kültür-sanat zenginliğine dikkat çekildi...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Cumhuriyetin 100. Yılında Altın Koza’nın 30’uncusunu yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali çok önemli. Çünkü Adana’nın sinemaya düşkünlüğü ve seçiciliği, halkının sanatseverliği, Adana’dan yetişen evrensel değerde sanatçıların çokluğu festivalin değerini artırıyor” dedi...



Sinemanın emektarlarına vefa...



Başkanlığını Menderes Samancılar'ın yaptığı Altın Koza Film Festivali Yürütme Kurulu üyelerinden

İsmail Timuçin, Hüseyin Orhan, Mahmut Göğebakan ve Nebil Özgentürk'ün de katıldığı basın toplantısında festivalin jeneriği de tanıtıldı...

Ses sanatçısı Belkis Özener ile yönetmen Ahmet Soner'e "Orhan Kemal Emek Ödülleri"nin de verildiği açılış töreni dün akşam yapıldı, gecede Candan Erçetin de sahne aldı...

Bu yılki Onur Ödülleri Cihan Ünal ve Perran Kutman’a, Cumhuriyetin 100. Yılında “Sinemamızın Yüzleri Özel Ödülü" Türkan Şoray ve Kadir İnanır’a verilecek...

Uluslararası Türkiye prömiyeri Adana Altın Koza Film Festivali’nde yapılacak olan, Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi “Kuru Otlar Üstüne”nin gösteriminden elde edilecek gelir, deprem bölgelerine ulaştırılacak... CHP'li başkan Zeydan Karalar bu film dışındaki tüm gösterimlerin ücretsiz olacağını, ilçelerde, mahallelerde gerçekleştirilen film gösterimleriyle halkla buluşulacağını belirtti.



Filmler, gösteriler, paneller...



İlki 1969 yılında yapılan ancak ekonomik kriz nedeniyle 1973'ten 1992'ye kadar 19 yıl ara verilen, 1997'den itibaren yeniden aksayan Adana Altın Koza Film Festivali 54 yıllık geçmişinde, adeta küllerinden doğarak 30. kez dopdolu içeriklerle sinemaseverlerin karşısına çıkıyor...

Festival yürütme kurulu üyesi İsmail Timuçin,

Altın Koza Festivali kapsamında, bu yıl da Ulusal Uzun Metraj Film, Belgesel Film, Uluslararası Kısa Film, Ulusal Öğrenci Kısa Film ve Adana Kısa Film Yarışması bölümlerinin yer alacağını söyledi... Timuçin etkinliklerle ilgili şu bilgileri verdi;

"Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasına başvuran 45 filmden 11'i jüriyi geçti...

Bu kapsamdaki filmlerin galaları 'PGM 01 Burda Performans Gösteri Merkezi Salonu'nda yapılacak.

Ulusal Bölgesel Film Yarışmasına seçilen 8 filmin galaları ise 'Esas 01 Burda AVM Cinemapink salonları'nda yapılacak...

Uluslararası alanda övgüler ve ödüller toplayan 21 film de izleyiciyle buluşacak...

Adana Kısa Film Yarışmasında 6, Öğrenci Kısa Film Yarışmasında 24, Uluslararası Kısa Film Yarışmasınde ise 20 film yarışacak..."

Festivalde Yılmaz Güney de unutulmadı... 9 Eylül'de hayatını kaybeden Yılmaz Güney'e adanmış özel gösteriler ve paneller de düzenlenecek...

Öte yandan bu yıl ikinci kez düzenlenecek "Çukurova Altın Koza Akademisi"nde Türkiye’de üniversitelerin sinema ve güzel sanatlar bölümlerinde eğitim gören öğrenciler Adana’da ağırlanacak ve festival süresince sinema sektöründen temsilcilerin düzenleyeceği atölyelere katılacaklar...