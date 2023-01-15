Adanaspor tek golle galip

Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanan müsabakada Adanaspor galip geldi.
Turuncu-beyazlılara galibiyeti getiren golü 27. dakikada Aaron Iseka kaydetti.
Bu sonuçla Adanaspor puanını 21'e yükseltirken, Tuzlaspor 19 puanda kaldı.
Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanan müsabakada Adanaspor galip geldi.
Turuncu-beyazlılara galibiyeti getiren golü 27. dakikada Aaron Iseka kaydetti.
Bu sonuçla Adanaspor puanını 21'e yükseltirken, Tuzlaspor 19 puanda kaldı.
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