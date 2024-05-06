4 yıllık ilişkisini babasına anlatmak isterken şoke oldu

Kaynak: Haber Merkezi
4 yıllık ilişkisini babasına anlatmak isterken şoke oldu
Bir sosyal medya kullanıcısı, 4 yıldır bir sevgilisi olduğunu babasına söylemek isteyince büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, 4 yıllık ilişkisini babasına anlatma kararı aldığında beklenmedik bir şaşkınlıkla karşılaştı. Babasına ilişkisi hakkında bir itirafta bulunmak isteyen kullanıcı, yaşadığı şaşkınlık anlarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Kızına destek olmak amacıyla sakin bir tavır sergileyen baba, aslında kızının ilişkisini yıllardır bildiğini açıklayınca genç kadın büyük bir şok yaşadı. Uzun süredir sır gibi saklanan ilişki gerçeği, genç kadının beklemediği bir şekilde ortaya çıkınca duygusal bir karmaşa yaşandı. Ancak babanın anlayışlı ve hoşgörülü tavrı, durumu daha da sakinleştirdi.

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