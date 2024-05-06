Pendik Antalya'da kazandı ortalık karıştı

Kaynak: Haber Merkezi / DHA
Pendik Antalya'da kazandı ortalık karıştı
Pendikspor, Antalya deplasmanında 2-1'lik skorla kazanmayı başardı. Bu sonuçla Süper Lig'e tutunmak isteyen konuk ekip tehlike bölgesinden uzaklaşma adına umutlandı.

Süper Lig’in 35. hafta mücadelesinde Antalyaspor, kendi evinde Pendikspor’u ağırladı.

Corendon Airlines Park’taki mücadelede, konuk ekip Pendikspor, 2-1’lik skorla galibiyete uzandı.

Karşılaşmanın ilk golü Antalyaspor’dan geldi. 13. dakikada penaltı noktasına gelen Adam Buksa, takımını öne geçiren golü kaydetti. Ancak bu üstünlük uzun sürmedi ve Pendikspor, 15. dakikada Mame Thiam’ın ayağından bulduğu golle eşitliği sağladı. İlk yarının son saniyelerinde Halil Akbunar, Pendikspor’u 2-1 öne geçiren golü attı.

Maçın ikinci yarısında Antalyaspor’dan Sander Van de Streek, 74. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Pendikspor, bu önemli galibiyetle puanını 33’e çıkardı ve düşme hattından uzaklaşma şansını artırdı.

Antalyaspor ise 45 puanda kalarak üst sıralar için avantajını yitirdi.

Süper Lig’in bir sonraki haftasında Pendikspor, Rizespor’u sahasında ağırlayacak. Antalyaspor ise Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.

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