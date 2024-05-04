Adana’yı kuvvetli rüzgar vurdu! Ağaçları söktü, çatıları uçurdu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Adana'da sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar başladı.

Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi’nde bir ağaç otomobilin üstüne devrilirken, ekipler devrilen ağaçları parçalara ayırarak kaldırdı.

ÇATILAR UÇTU AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Seyhan ilçesine bağlı Atatürk Caddesi’nde ise bir kamu bankasının çatısı uçtu. Uçan çatı, banka ile yanındaki apartmanın boşluğuna düşerken, bölgeye çağrılan zabıta ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri uçan çatıyı kaldırmak için çalışma başlatırken, kuvvetli rüzgar nedeniyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bulunan bazı aydınlatma direkleri yola devrildiği öğrenildi.