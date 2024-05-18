Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi öncesi tarihi karar

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Tüm Türkiye'nin kilitleneceği maç, yarın saat 19.00'da oynanacak.

RAMS Park'ta yapılacak derbi öncesi Galatasaray yönetiminden flaş bir hamle geldi.

Yönetim, hem derbi galibiyeti, hem de şampiyonluğun gelmesi durumunda futbolculara tarihi bir prim verecek.

KESENİN AĞZI AÇILDI

Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, hedeflenen başarıya ulaşılması durumunda takıma 10 milyon TL tutarında bir prim dağıtacak.

Prim kararı sonrası futbolcuların da memnuniyet duyduğu ve teknik heyet aracılığıyla teşekkür edildiği belirtildi.