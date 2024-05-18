Bahçeli’den gizli tanık çıkışı: Kalkışmaya cüret edenlerin başı ezilmeli

Ayhan Bora Kaplan’ın suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle gözaltına alınması sonrası ortaya çıkan gelişmeler gündemin üst sıralarına yerleşti. Suç örgütünün üst kademelerindeki isimlerinden Serdar Sertçelik’in gizli tanık olarak verdiği ifadeler sonrası emniyette üst düzey isimler gözaltına alınmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam’da MHP’li Belediye Başkanları ile yapacağı toplantı öncesi konuştu. Bahçeli, emniyet müdürlerinin gözaltına alınması ve gizli tanık ile ilgili “Kalkışmaya cüret edenlerin başı mutlaka ezilmeli. Kimsenin gözünün yaşına bakılmamalı. FETÖ benzeri yapıya izin vermeyiz” dedi.

Bahçeli, Kobani davasında çıkan kararlarla ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Terörizme boyun eğmek, bir uzlaşma veya yumuşama değil, acziyet ve teslimiyettir. Terörist Demirtaş'ın ve 6-8 Ekim olaylarını azmettiren diğer bölücülerin ceza almasına hukuksuz demek, karşı gelmek, devlete ve millete en ağır hakaret olup, bunun yumuşama ortamına zarar verdiğini ileri sürmek terör seviciliği ve iki yüzlülüktür. Bölücülerin cezasına hukuksuzluk demek art niyettir."

“YUMUŞAMA LAFTA KALMAMALI”

Bahçeli konuşmasında siyasette son dönemde yaşanan yumuşama ile ilgili de açıklamalar yaparak sözlerine şöyle devam etti:

"MHP ve Cumhur İttifakı ister yerel ister merkezi yönetimde milletimize hizmetle mesuldür. Türkiye seçimlerin yüksek gerilimli atmosferinden uzaklaşmalıdır. Yumuşama çağrıları sözde kalmamalıdır.

Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini yakalamak milli hedefimiz olmalıdır. Türkiye'yi dipsiz tartışmaların içine sürüklemekten kaçınmak hepimizin vazifesidir. Yapacaklarımız çok, yavaş harekete hakkımız yoktur.

Türkiye ve Türk milletinin tarih, kültür ve kardeşlik vadisinde buluşup birbirimizle kenetlenemeyecek miyiz? Yoksa birbirimize sırt mı çevireceğiz? Belediye kaynaklarını terör örgütüne peşkeş çekenlerin yakasından mı tutacağız, demokrasi ve özgürlük için tamam mı diyeceğiz? Biz ne diyorsak onu yaparız.

Bizim kucaklaşma ve uzlaşma vasatımız, ülkemizin baki çıkarları vazgeçilmezdir."