Doların iktidarı sona mı eriyor?

ABD Hazinesi’nin açıkladığı veriler, Çin'in 2024’ün ilk çeyreğinde yaklaşık 53,3 milyar dolarlık hazine ve kurum tahvili sattığını ortaya koyuyor ve bu da ülkenin ABD dolarına karşı giriştiği mücadelenin boyutunu gösteriyor. Çoğunlukla Çin varlıklarının koruyucusu olarak anılan Belçika'nın da yaklaşık 22 milyar dolar değerindeki tahvillerini elden çıkarması, Çin'in ABD dolarına yönelik tedirgin görünümünün bir göstergesi olarak kabul edilmiş durumda.

İki ülke arasındaki gerilim, esas olarak Biden'ın Çin ithalatına gümrük vergisi uygulama kararı nedeniyle tırmanmış durumda. ABD başkanlığına aday olan Donald Trump da seçildiği takdirde Çin mallarına %60'tan fazla vergi uygulama kararından bahsederek gerilimi harladı.

Capital Economics'in Asya baş ekonomisti Mark Williams “ABD'nin Çin'den yaptığı ithalata yönelik bugün açıklanan tarifeler, etkilenen malların ticareti zaten düşük olduğundan doğrudan ekonomik zarara neden olmayacak. Ancak ABD'nin Çin'e yönelik ekonomik yaptırımları giderek daha da sıkılaşıyorlar" diye yazdı.

Çin, Amerikan dolarından uzaklaşmak için dolar tahvillerini boşaltmaya devam ederken, altın istifleme çabalarını da hız veriyor. Ülkenin altın rezervleri son yılda %4,9 oranında şaşırtıcı bir artış gösterdi. Uzmanlar bu artışı Çin portföyündeki çeşitlendirme çabası olarak kabul ediliyor.

Çin aynı zamanda her alanda Amerikan dolarından uzaklaşarak, ABD dolarının küresel sistemdeki iktidarının sona ermesine de öncülük ediyor. Hatırlatmak gerekir ki Çin yeni bir ekonomik sistem oluşturmayı amaçlayan BRICS ittifakının bir parçası. İttifak aynı zamanda ekonomik hakimiyetini kurmak ve doların zirve rezerv para birimi konumundan çıkmasını sağlamak amacıyla kendi para birimini geliştirmeye çalışıyor. Bloomberg Intelligence'ın Asya döviz ve faiz stratejisti Stephen Chiu "FED'in faiz indirimi döngüsüne yaklaşmış olmamıza rağmen Çin satışlarında, ABD doları varlıklarını çeşitlendirmeye yönelik bir niyeti olmadığı anlaşıldı. ABD-Çin ticaret savaşı devam ettikçe Çin'in ABD menkul kıymetlerini satmasının daha da hızlanacağını bekleyebiliriz” diye yazdı.

Eğer Çin ve müttefikleri Amerikan dolarına karşı takındıkları tavrı ve diğer potansiyellere yönelme stratejisini devam ettirirse, küresel sistemdeki ABD dolarının iktidarının büyük yıkıma uğrayacağı ön görülüyor.