13 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Adem Asil Avrupa şampiyonu oldu

Antalya'da düzenlenen 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Adem Asil, erkekler genel tasnifte 84.965 puanla altın madalya kazandı

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 18:57
Takip Et

Adem Asil Avrupa'da 1 numara

Adem Asil Avrupa şampiyonu oldu
+
Aa
-

Antalya'da gerçekleştirilen 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda erkekler genel tasnifte milli cimnastikçi Adem Asil, altın madalya elde etti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde, erkekler genel tasnif finali gerçekleştirildi.

Finalde, milli sporculardan Adem Asil ve Ahmet Önder, madalya için mücadele etti.

Adem Asil, 84.965 puanla Avrupa şampiyonu oldu.

Büyük Britanya'dan Jarman Jake 83.463 puanla ikinci, Ukrayna'dan Illia Kovtun ise 83.032 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Milli sporcu Ahmet Önder de finali 78.265 puanla 21'inci sırada bitirdi.

39 ülkeden 319 sporcunun katıldığı organizasyona yarın kadınlar genel tasnif finaliyle devam edilecek.

10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası, 16 Nisan'da sona erecek. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
1
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
2
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
3
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
4
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
5
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
6
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿TFF'den Vodafone Park'la ilgili skandal karar. Beşiktaş olduğu için mi
7
﻿TFF'den Vodafone Park'la ilgili skandal karar. Beşiktaş olduğu için mi
﻿TFF'den Vodafone Park'la ilgili skandal karar. Beşiktaş olduğu için mi
﻿Taner Taşkın isyan etti: Kirlenmiş Türk futbolunda bir sürü şaibe olabilir
﻿Taner Taşkın isyan etti: Kirlenmiş Türk futbolunda bir sürü şaibe olabilir
﻿Taner Taşkın isyan etti: Kirlenmiş Türk futbolunda bir sürü şaibe olabilir
﻿Güngören ‘deki 5 katlı binanın çökme anının en net görüntüsü
﻿Güngören ‘deki 5 katlı binanın çökme anının en net görüntüsü
﻿Güngören ‘deki 5 katlı binanın çökme anının en net görüntüsü
﻿Bülent Korkmaz: Teknik direktörlük hayatımda ilk kez oldu
﻿Bülent Korkmaz: Teknik direktörlük hayatımda ilk kez oldu
﻿Bülent Korkmaz: Teknik direktörlük hayatımda ilk kez oldu
﻿Şampiyon ralli pilotu Craig Breen kazada öldü
﻿Şampiyon ralli pilotu Craig Breen kazada öldü
﻿Şampiyon ralli pilotu Craig Breen kazada öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.