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Helal olsun sana. Adem Asil, dünya şampiyonu oldu

Alkışlar Milli cimnastikçimize...

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 21:30
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Adem Asil, Çinli Jingyuan Zou ikinci, Birleşik Krallık'tan Courtney Tulloch'u geçti Dünya şampiyonu oldu

Helal olsun sana. Adem Asil, dünya şampiyonu oldu
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Milli sporcu Adem Asil, İngiltere'de düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya elde etti.

Liverpool kentinde devam eden organizasyonun bireysel alet finallerine yükselen Adem Asil, halka aletinde serisini sundu.

Adem Asil, 14.933 puanla altın madalya kazandı.

Organizasyonda Çinli Jingyuan Zou ikinci, Birleşik Krallık'tan Courtney Tulloch üçüncü oldu.

AKŞENER KUTLADI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Milli sporcumuzu twitter'dan yaptığı paylaşımla tebrik etti. 

"51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda ve Dünya Bocce Şampiyonası’nda ülkemize altın madalyalar kazandıran; Millî cimnastikçimiz Adem Asil’i ve millî boccecimiz Eda Sayak’ı yürekten kutluyorum. Hepimizi gururlandırdınız, iyi ki varsınız!"

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mehmet özkan
5.11.2022 22:11
kutlarım  
 
Saim Kılıç
5.11.2022 21:48
Adem Asit tebrik ediyorum başarılarının devamını dilerim Allah sakatlıklar vermesin Amin.  
 
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