Aden Körfezi’nde sular durulmuyor. Husi güçleri ABD gemilerine balistik füze ile saldırdı

Kaynak: İHA
Aden Körfezi’nde sular durulmuyor. Husi güçleri ABD gemilerine balistik füze ile saldırdı
Husiler ABD gemilerine füze ile saldırmaya devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Yemen’de bulunan Husi güçlerinin Aden Körfezinde bulunan gemilere balistik füze saldırdıklarını duyurdu.

Yemen’de bulunan İran destekli Milis örgüt Husiler, İsrail’e giden ticari gemileri hedef almaya devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Husilerin dün yerel saatle 02.00 ile 16.50 arasında Yemen'de kontrol ettikleri bölgeden Aden Körfezi'ne bir gemisavar balistik füze fırlattığını duyurdu.

ABD tarafından yapılan açıklamada, Husi güçlerinin yaptığı füze saldırılarından herhangi bir geminin isabet almadığı, bu nedenle yaralanma ve hasar meydana gelmediği belirtildi. Saldırının ardından devreye giren ABD birliklerinin Husi kontrolündeki bölgelerde bulunan dört insansız hava aracı sistemi ile bir karadan havaya füzeyi imha ettiği belirtildi.

Husilerin ellerindeki silahların, bölgedeki ticari gemiler ile ABD donanma gemileri için büyük bir tehdit oluşturduğu ifade edilen açıklamada, ABD güçlerinin bu saldırıları, seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları daha güvenli hale getirmek için gerçekleştirdiği yapılan açıklamada yer aldı.

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