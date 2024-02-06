Adet neden gecikir

Adet düzensizliği olan kadınlar dikkatli olmalı Adet düzensizliği olan kadınlar ne yapmalı? İşte detaylar…

Adet düzensizliği nedenleri nelerdir? İşte cevabı:

NEDENLERİ?

Yanlış beslenme stres ve depresyon döl yatağıyla ilgili herhangi bir durum hormonları etkileyen tümörler sistemik lupus hormonal bozukluk yumurtalık kistleri rahim içindeki bazı lezyonlar, tümörler aşırı kilo alma veya verme yoğun egzersizler, uterin polipler veya miyomlar doğum kontrol hapları, antidepresan kullanımı, karaciğer sirozu, diyabet normal adet düzeni adetin başladığı günden diğer adetin başladığı güne kadardır ve buna siklus denir.

Siklus 21-35 gün arasında olmalıdır. Kanama süresi ise 2-7 gün arasında normaldir. Bu süreden daha fazla süren kanamalar ve 21-35 gün arasındaki süreçten daha nadir ya da daha sık olan kanamalar adet düzensizliği olarak tanımlanır. Adet düzensizliklerinin en ileri seviyesi “amenore” dir, hiç adet olmama halidir. Genç kızlık çağı, 15 ile 16 yaşlarıdır ve hala adet olmamışsa mutlaka nedenleri araştırılmalıdır. Bazı durumlarda menopoz, emzirme dönemlerinde adet olmaz.

GECİKMENİN SEBEPLERİ

Stres Mevsimsel değişim

Miyomlar

Gebelik

Mekansal değişim

Aylık ya da üç aylık korunma iğneleri veya kola takılan hormon çubuklarının yan etkisi

Spiral, doğum kontrol hapı, aylık ya da üç aylık korunma iğneleri ve kola takılan hormon çubukları kanamanın çok olmasına da sebep olabilirler

TEDAVİ YÖNTEMİ

Önce adetin 3. veya 5. gününde hormonal profile bakılır. Düzenleyici hormonal haplarla adet kolayca düzene sokulabilir ama bu ilaçlar yüzde 100 çözüm değildir.

Kişinin hormonları normal ise yaşam tarzına bakılmalıdır. Örneğin kişinin kilo sorunu varsa kilo verdirmek gerekir. Aynı şekilde çok fazla kilo kaybı varsa bu konuda bir yönlendirme yapılmalıdır. Çok fazla stres veya depresyon varsa psikolog veya psikiyatriste gönderilmelidir.

Çok seyrek olarak polip, miyom gibi durumlarda ameliyat yapılır.