Sakinleştiricilere dikkat

Antidepresanların yan etkileri, ilaç türüne ve dozajına bağlı olarak değişebilir. Yan etkiler bir haftalık kullanımdan sonra sona erir. Yan etkiler çok şiddetliyse doktora gidilmelidir.

DOZAJ NE OLMALIDIR?

Antidepresanların dozajı, hastanın yaşına, kilosuna, cinsiyetine, hastalığın şiddetine ve ilacın türüne göre değişebilir. Dozaj, genellikle hekim tarafından belirlenir. İlk dozaj, genellikle düşük tutulur ve hastanın yanıtına göre artırılır. Antidepresanların yan etkileri, ilaç türüne ve dozajına bağlı olarak değişebilir.

YAN ETKİLERİ NELER?

Yan etkilerin çoğu bir haftalık kullanımdan sonra ortadan kalkar. Yan etkiler çok şiddetliyse hemen doktora başvurulmalı...