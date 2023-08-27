Adeta uçtular. ABD kadınlar bayrak yarışında rekor kırarak şampiyon oldu

Macaristan'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nın sekizinci günü sona erdi. ABD Kadınlar Takımı 4x100'de rekorla dünya şampiyonluğunu kazandı

KAYNAK: AA
Adeta uçtular. ABD kadınlar bayrak yarışında rekor kırarak şampiyon oldu

Macaristan'da düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'nın sekizinci günü tamamlandı.

Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun sekizinci gününde kadınlar maraton, gülle atma, 5 bin metre, 4x100 metre bayrak finalleri, erkeklerde sırıkla atlama, 800 metre, 4x100 metre bayrak yarışlarının finalleri yapıldı.

Kadınlar maratonda Yayla Kılıç Gönen yarışı tamamlayamazken, Ümmü Kiraz, 2.33:23'lük derecesiyle 23. oldu.

Kadınlar maratonu Etiyopyalı Amane Beriso Shankule, 2.24.23'le birinci, son dünya şampiyonu Etiyopyalı Gotytom Gebreslase 2.24.34'le ikinci, Faslı Fatima Ezzahra Gardadi 2.25.17'lik derecesiyle üçüncü sırada tamamladı.

Erkekler sırıkla atlama finalindeki ilk hakkında 5.55 atlayan Ersu Şaşma, 5.75'i geçemeyerek şampiyonaya veda etti.

Kadınlar 5 bin metrede Kenyalı Faith Kipyegon, 14.53.88'le şampiyonluğu elde etti. 1500 metrede de altın madalya kazanan Kenyalı atlet, dördüncü dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Aynı disiplinde Hollandalı Sifan Hassan, 14:54.11'le ikinci, Kenyalı Beatrice Chebet, 14:54.33'le üçüncü oldu.

Kadınlar 4x100 bayrak yarışında Tamari Davis, Twanisha Terry, Gabrielle Thomas ve Sha'Carri Richardson'dan oluşan son dünya şampiyonu ABD takımı, 41.03'le şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Natasha Morrison, Shelly-Ann Fraser-Pryce, Shashalee Forbes ve Shericka Jackson'dan oluşan Jamaika takımı 41.21'le gümüş, Asha Philip, Imani Lansiquot, Bianca Williams ve Daryll Neita'dan oluşan Büyük Britanya takımı 41.97'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.

Kadınlar gülle atmada son dünya şampiyonu ABD'li sporcu Chase Ealey, 20.43'le kendi adına sezonun en iyi derecesini elde ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Kanadalı Sarah Mitton, 20.08'le gümüş, Çinli Lijiao Gong, 19.69'la bronz madalya kazandı.


Erkekler sırıkla atlamada, dünya rekortmeni ve son dünya şampiyonu İsveçli sporcu Armand Duplantis, 6.10'luk derecesiyle altın madalyaya uzandı.

Duplantis'in, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2022'de Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da şampiyonluğu bulunuyor.

Aynı branşta Filipinli Ernest John Obiena, 6.00'lık derecesiyle ikinci, Avustralyalı Kurtis Marschall 5.95'le üçüncü oldu.


Erkekler 800 metrede Kanadalı Marco Arop, 1.44.24'lük derecesiyle altın madalya kazandı. Arop, Dünya Şampiyonası tarihinde 800 metrede altın kazanan ilk Kanadalı atlet olarak tarihe geçti

Kenyalı Emmanuel Wanyonyi 1.44.53'le ikinci, Büyük Britanyalı Ben Pattison, 1.44.83'le üçüncü oldu.


Erkekler 4x100 bayrak yarışında Christian Coleman, Fred Kerley, Brandon Carnes ve Noah Lyles'ten oluşan ABD takımı, 37.38'le dünyada yılın en iyi derecesini elde ederek altın madalya kazandı.

Aynı disiplinde Roberto Rigali, Lamont Marcell Jacobs, Lorenzo Patta ve Filippo Tortu'dan oluşan İtalya takımı 37.62'lik derecesiyle gümüş, Ackeem Blake, Oblique Seville, Ryiem Forde ve Rohan Watson'dan oluşan Jamaika takımı 37.76'lık derecesiyle bronz madalya elde etti.
(AA)

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