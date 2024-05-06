Kızını sokak ortasında önce darp etti sonra bırakıp gitti. “Nasıl annesin sen ya?”

Kaynak: Haber Merkezi
Kızını sokak ortasında önce darp etti sonra bırakıp gitti. “Nasıl annesin sen ya?”
İstanbul'da bir kadın, 10 yaşındaki kızını sokak ortasında darp etti. Kadının tavrını gören çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir kadın sokak ortasında 10 yaşındaki kızını darp etmeye başladı. Durumu fark eden vatandaşlar kadının yanına giderek tepki gösterdi. Çevredekilerin tepkilerine sinirlenen kadın çocuğunu çekiştirerek “Alın götürün o zaman” diyerek olay yerinden uzaklaştı.

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"NASIL ANNESİN SEN YA?"

Çevredeki vatandaşların,"Nasıl annesin sen ya? Kendine gel" sözlerine karşı kadın, "Ben kendimdeyim" diyerek cevap verdi. Tartışmanın büyümesi sonrası vatandaşlar "Ya git tedavi gör ya da bu zulmü bu çocuğa yapamazsın" ifadelerini kullandı.

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VATANDAŞLAR İZİN VERMEDİ

50 metre ilerleyen kadın daha sonra çocuğun yanına gelerek çocuğunu alıp götürmek istedi. Araya giren vatandaşlar sokak ortasında kızını darp eden annenin çocuğu götürmesin izin vermedi.

Yaşanan olay sonrası kızını sokak ortasında darp eden anne sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki görürken, kız çocuğuna sahip çıkan çevredeki vatandaşlar ise sosyal medya kullanıcılarına “Helal olsun” dedirtti.

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