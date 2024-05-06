Kayseri'de otomobil ile servis minibüsü çarpıştı. 11 yaralı

Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi, Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, M.H.’nin kullandığı 38 BM 546 plakalı otomobil, R.Ş.’nin kullandığı 38 P 1039 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Yaşanan kazada serviste bulunan 8 kişi ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazanın meydana geldiği yolda ulaşım kontrollü şekilde sağlandı. Yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.