Kayseri'de otomobil ile servis minibüsü çarpıştı. 11 yaralı

Kaynak: DHA
Kayseri'de otomobil ile servis minibüsü çarpıştı. 11 yaralı
Kayseri’de otomobil ile servis minibüsü çarpıştı. Yaşanan kazada 11 kişi yaralandı.

Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi, Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, M.H.’nin kullandığı 38 BM 546 plakalı otomobil, R.Ş.’nin kullandığı 38 P 1039 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Yaşanan kazada serviste bulunan 8 kişi ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

kayseride-otomobil-ile-servis-minibusu-49403-1.jpg

kayseride-otomobil-ile-servis-minibusu-49403.jpg

kayseride-otomobil-ile-servis-minibusu-49403-6.jpg

kayseride-otomobil-ile-servis-minibusu-49403-5.jpg

kayseride-otomobil-ile-servis-minibusu-49403-4.jpg

kayseride-otomobil-ile-servis-minibusu-49403-3.jpg

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazanın meydana geldiği yolda ulaşım kontrollü şekilde sağlandı. Yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.

Son Haberler
Evine gelen polisi görünce silah dolu çantayı balkondan attı Gündem
Evine gelen polisi görünce silah dolu çantayı balkondan attı
Kızını sokak ortasında önce darp etti sonra bırakıp gitti. “Nasıl annesin sen ya?” Gündem
Kızını sokak ortasında önce darp etti sonra bırakıp gitti. “Nasıl annesin sen ya?”
Kahvede bıçaklandı, hastanede öldü Gündem
Kahvede bıçaklandı, hastanede öldü
5 evi havuzuyla birlikte söküp götürmüşlerdi. Çatalca'da yaşanan bungalov hırsızlığında sır perdesi aralandı Gündem
5 evi havuzuyla birlikte söküp götürmüşlerdi. Çatalca'da yaşanan bungalov hırsızlığında sır perdesi aralandı
Yalova'da ahşap barakada çıkan yangında küle döndü Gündem
Yalova'da ahşap barakada çıkan yangında küle döndü
Sıfır ve ikinci el araba piyasasında sürpriz gelişme. Araba alıp satacaklar dikkat Gündem
Sıfır ve ikinci el araba piyasasında sürpriz gelişme. Araba alıp satacaklar dikkat