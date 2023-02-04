Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in bir araya geldiği Adım Farah dizisinin yayınlanmasına az bir süre kalmışken bir tanıtım fragmanı yayınlandı. FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Adım Farah dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Adım Farah dizisi fragmanı yayınlandı mı? Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in Adım Farah dizisi ne zaman başlıyor?

FOX TV ekranlarına izleyiciyle buluşacak olan Adım Farah dizisi yapımcılığını O3'ün üstlenirken, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz, senaryosunda ise Deniz Dargı, Cenk Boğatur ve Cem Görgeç var.

ADIM FARAH İLK FRAGMANI YAYINLANDI MI?