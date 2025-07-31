Adını koyalım; “Türk Milleti”ne karşı savaş açtılar!

“Ortak vatan”, “etnik kökenlerin Anayasal düzlemde kardeşliği”, “Türk-Kürt-Arap kardeşliği”, “ümmet” gibi kavramlar üzerinden bir kavram kargaşası sürdürülüyor. Malazgirt ve Çanakkale gibi büyük Türk zaferlerine ortak çıkarılarak vatana yeni ortaklar eklenmek isteniyor.

Bunları yaparken de Türk Milleti’ni , “Türkiye Yüzyılı” havucu göstererek aldatmaya çalışıyorlar!

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Toprak Hattı grubunun, “Federal devlet mi isteniyor?” başlıklı açıklamasında “Cumhurbaşkanının bir yardımcısı Kürt, diğer yardımcısı Alevi olmalıymış; olursa daha iyi olurmuş. Kavmî vurguyu öne çıkarmak, bunu yapısallaştırmak, bir sisteme bağlamak istiyorlar. Yani bölünmeyi, bölünmüşlüğü peşinen kabul ediyor ve buna resmiyet kazandırmak arzusundadırlar. Tabiatıyla arkasından, ‘Meclis Başkanı Çerkez, Diyanet İşleri Başkanı Gürcü, Millî Eğitim Bakanı Arap veya tarikat mensubu olsun’, demeyeceklerinin hiçbir garantisi yoktur.” denildi.

Açıklamada şu değerlendirme yapıldı:

“Türk milletini ve onun millî devlet otoritesini bölmeyi ve paylaştırmayı mı amaçlamaktadırlar? Öyle görünüyor. Bu teklifleri tenkit edenler; Lübnan, Bosna vb. örnekler vermektedirler. Örnek olsun olmasın, örnekler tam uysun uymasın, böyle bir sistemin, ülkeyi bölmeyi hedefleyen bir sistem olduğu, örneğe ihtiyaç olmadan akıl sahipleri için apaçıktır.

Tasavvur edilen federasyonda itikat, mezhep ve meşreplerin de gözetilmesi isteniyor. Yani ‘bölünme olacaksa tam olmalı’ demek istiyorlar! Dış güçlerin tüm çabalarına rağmen başaramadıklarını biz kendi ellerimizle yapıyoruz.”

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Sorunun teorik düzlemde adını ise yazar Levent Özmen youtube programında “değer savaşları“ olarak tespit etti.

Özmen, “İnsanı nesnelleştirip onu kullanmaya başladığınızda o zaman insan artık değerlerinden uzaklaşmış olur. İşte değer savaşları, insanı değerlerinden uzaklaştıran, onu nesnelleştiren ve kendi amaçları için kullanmak isteyenlerin ülkelerde ve medeniyetler bazında yürüttüğü savaşın şeklidir.” dedi.

Özmen, “Savaşın, fiziksel, psikolojik ve kavramsal olmak üzere üç alanı vardır. Fiziksel savaşları hep konuşuruz. Ancak insanın fiziksel bir savaş yürütmesi için değerlere sahip olması lazım. O değerleri için savaşır. İşte psikolojik ve kavramsal alanda da durum budur. Değer verdiklerinizden soyutlandığınız andan itibaren savaşacak herhangi bir kavram kalmaz geriye. Siz savaşmak üzere bir şeye değer vermiyorsanız o alanı kaybedersiniz.

Siz eğer millet olmaktan sadece birey olmaya veya sadece vatandaş olmaya doğru çevrilirseniz o zaman egemenlik hakkınızdan da feragat ediyorsunuz anlamına gelir.” diye konuştu.

Özmen, şöyle devam etti:

“Egemenliğimiz bir beka sorunudur. Eğer güvenlikle ilgili bir kavram, bir beka meselesi, siyasetin konusu haline gelmişse, siyasette bir tercih alanı oluşturacak şekilde çözülecek ya da çözülmeyecek alan olduğu iddia ediliyorsa zaten bu problem siyasetin çözebileceği alanı çoktan aşmış demektir. Çünkü eğer bir güvenlik konusu, siyasi tercih konusu olacak kadar alan kazanmışsa ülke zaten elden gitmiş demektir. Bu sebeple beka kesinlikle bir siyasi konu değil, milletin tamamını ilgilendiren ana bir egemenlik konusudur.”

Özmen, “Eğer değerleriniz yoksa sadece ihtiyaçlarınız ölçüsünde hareket edersiniz ve başkalarının amaçları için kullanılabilir bir nesneye dönersiniz. İşte bugün bu zihinsel faaliyetlerle bizim olmaktan çıkarılmak istenen bir devlete, bizim olmaktan çıkarılmak istenen bir medeniyete saldırı yürütülmektedir. Buna dikkat etmek, bu savaşın, bizim egemenliğimizi, dünya üzerindeki varoluş iddiamızı ortadan kaldırmak üzere yapıldığının farkına varmamız ve bunu idrak etmemiz çok önemli ve çok kritiktir.” dedi.

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“Politik psikoloji” yöntemleri kullanarak, kurucu değerlere ve Türk Milleti’nin egemenliğine karşı “ortak bir savaş” sürdürüyorlar. Savaş “şimdilik”, “değer savaşı”dır ama bu işin sonunda ne olacağı da belli! Türkiye’de Türklerin yaşama hakkına son verilmek isteniyor! Daha şimdiden Orta Asya’ya dönün diyenler var!