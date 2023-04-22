Adıyaman saldırıları sonrası Kılıçdaroğlu vasiyetini paylaştı

Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'daki saldırıların ardından bir kez daha Meclis'te grup toplantısında yaptığı vasiyet konuşmasını paylaştı.

Adıyaman saldırıları sonrası Kılıçdaroğlu vasiyetini paylaştı

Editör: Özge Ceren Çimen

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşıma, “Söz konusu olan çok büyük para. Bu yüzden seçim dönemi provokasyonlar olmasını bekliyorum. Gerçeklerin üstünü örtmeye, gerçekleri eğip bükmeye çalışacaklar ama bilin ki mesele sadece para, sizin çalınan paranız. Sizden ricam, sakin olmanızdır. Bu işi ancak birlikte başarabiliriz” notunu düştü.

SADAT REKLAMI SONRASI SARF ETMİŞTİ
Kılıçdaroğlu’nun Uğur Dündar’ın TV100’de katıldığı programda SADAT reklam vermiş, sonrasında çıkan tartışmaların ardından Kılıçdaroğlu 17 Ocak'taki grup toplantısında konuşmuş ve şu sözleri sarf etmişti:

"Silahlı insanların olduğu reklamla güya beni tehdit ediyorlar, o resimdeki mesaj net. 'Sizin için geleceğiz' diyorlar. Benim için beyefendiler gelecekmiş! Bu paramiliter artıklar daha büyük bir resmin sadece bir parçası. Her şeyin temelinde aslında tek bir şey var; para. Çok para. Doymayacakları kadar para. Halkımızdan çalınan bu para. Ve bu parayı çalan beşli çeteler var. Bunların kod ismi beşli, aslında bunların sayısı binlerce. Uzman arkadaşlarıma hesaplattım. Bu iktidar döneminde çalınan, çetelerin çaldığı, mafya artıklarının çaldığı, uyuşturucu baronlarının çaldığı 418 milyar dolar."

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