Kılıçdaroğlu'ndan Adıyaman'daki provokasyonların ardından ilk açıklama ‘Bilin ki mesele sadece para’

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da gerçekleşen provokasyonların ardından ilk açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu'ndan Adıyaman'daki provokasyonların ardından ilk açıklama ‘Bilin ki mesele sadece para’

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, “Bana bir şey olursa halkıma emanetimdir, 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz” sözlerini sarf ettiği grup konuşmasını paylaştı. Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Söz konusu olan çok büyük para. Bu yüzden seçim dönemi provokasyonlar olmasını bekliyorum. Gerçeklerin üstünü örtmeye, gerçekleri eğip bükmeye çalışacaklar ama bilin ki mesele sadece para, sizin çalınan paranız. Sizden ricam, sakin olmanızdır. Bu işi ancak birlikte başarabiliriz.”

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Bayramın ilk gününde deprem bölgesine giden ve Adıyaman Belediye Mezarlığı'nda sözlü tacize maruz kalan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği Sahabe Safvan Bin Muattal Türbesi'nde de arbede yaşandı.

Olay anının sosyal medyada yer alan görüntülerinde türbe önündeki bir grubun, aralarında CHP'lilerin de bulunduğu grubu yuhaladığı görülüyor.

Kısa süren arbede sonrası CHP'li grup uzaklaşırken, türbe çevresinde kalan kişilerden biri "Buraya gelmeyin" diye bağırdı.

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