Deprem mezarlığında dua eden Kılıçdaroğlu'na büyük terbiyesizlik

Adıyaman'da deprem mezarlığı ziyaretinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'na provakatör bir şahıs tarafından terbiyesizlik yapıldı.

Deprem mezarlığında dua eden Kılıçdaroğlu'na büyük terbiyesizlik

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da deprem mezarlığı ziyaretinde bulundu.

Medyascope'da yer alan görüntülerde ziyaret sırasında dualar okunurken, hocanın duayı bitirmesiyle birlikte oradakilere hayatını kaybedenler için Fatiha okumaları istendi.

O sırada, Kılıçdaroğlu'na karşı bir vatandaş tepki göstererek, "Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun?" dedi.

Bunun üzerine provakatör vatandaş, çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı. Mezarlıkta dua eden vatandaşlar da bağıran vatandaşa "terbiyesizlik yapma" diye tepki gösterdi.

İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu’dan mezarlıktaki sözlü saldırı sonrası ilk açıklama
Kılıçdaroğlu depremzedelere verdiği sözü yineledi: Her evi her dükkanı yeniden yapacağız, ücretsiz teslim edeceğiz
Mezar ziyaretinde depremzede genç Kılıçdaroğlu’na sarılıp ağladı
AKP'li akademisyen Furkan Bölükbaşı'ndan skandal paylaşım. Kılıçdaroğlu ve Alevileri hedef aldı
Kılıçdaroğlu'ndan peynir videosu. Bir zamanlar fare kapanına bol bol konurdu şimdi kahvaltı masasında lüks oldu
Kılıçdaroğlu'ndan doğalgaz 'müjdesi'ne çarpıcı yanıt: Bolca taahütte bulunsunlar ki Bay Kemal de seve seve yapsın
Kılıçdaroğlu'ndan 'memur Teoman’a ziyaret. Namuslu dürüst adama sahip çıkmak görevim
Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Mardin'de yıldırımın ağaca düştüğü an şok etti Güncel
Mardin'de yıldırımın ağaca düştüğü an şok etti
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu Güncel
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
Şampiyonlar Ligi biletleri satışa çıktı. Fiyatları cep yaktı Spor
Şampiyonlar Ligi biletleri satışa çıktı. Fiyatları cep yaktı
Elon Musk’ın sadece 3 kişinin mavi tik parasını ödediği ortaya çıktı Teknoloji - Otomotiv
Elon Musk’ın sadece 3 kişinin mavi tik parasını ödediği ortaya çıktı
Vatandaştan AKP’li eski bakana tepki: 20 senedir sahip çıkmadınız şimdi mi sahip çıkacaksınız Siyaset
Vatandaştan AKP’li eski bakana tepki: 20 senedir sahip çıkmadınız şimdi mi sahip çıkacaksınız
TESK Başkanı'ndan esnaf için EYT çağrısı Ekonomi
TESK Başkanı'ndan esnaf için EYT çağrısı
Lübnan'da yakalanan Suriyeliler askeri araca bindirilip geri gönderiliyor Dünya
Lübnan'da yakalanan Suriyeliler askeri araca bindirilip geri gönderiliyor