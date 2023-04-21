Deprem mezarlığında dua eden Kılıçdaroğlu'na büyük terbiyesizlik

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da deprem mezarlığı ziyaretinde bulundu.

Medyascope'da yer alan görüntülerde ziyaret sırasında dualar okunurken, hocanın duayı bitirmesiyle birlikte oradakilere hayatını kaybedenler için Fatiha okumaları istendi.

O sırada, Kılıçdaroğlu'na karşı bir vatandaş tepki göstererek, "Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun?" dedi.

Bunun üzerine provakatör vatandaş, çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı. Mezarlıkta dua eden vatandaşlar da bağıran vatandaşa "terbiyesizlik yapma" diye tepki gösterdi.