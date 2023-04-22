Kılıçdaroğlu’nun Adıyaman’da neden gözleri doldu? Ziyareti takip eden gazeteci açıkladı

Gazeteci Tamer Arda Erşin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu’nun mezarlık provokasyonu sonrası gözlerinin dolduğunu aktardı.

Kılıçdaroğlu’nun Adıyaman’da neden gözleri doldu? Ziyareti takip eden gazeteci açıkladı

Editör: Ufuk Cingöz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adıyaman ziyaretini takip eden ANKA muhabiri Tamer Arda Erşin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu’nun provokasyon sonrası gözlerinin dolduğunu aktardı.

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NE OLMUŞTU?
Kılıçdaroğlu, bayramın birinci gününde Maraş merkezli iki depremde büyük yıkıma uğrayan Adıyaman'a gitmiş, ziyaret ettiği mezarlık ve türbede sözlü provakasyona maruz kalmıştı. Mezarlıkta dua okunurken ortaya atılan bir kişi, ana muhalefet partisi liderini hedef alarak, "O Fatiha (suresi) okumayı bilmiyor ki, neden okutuyorsun" diye imama çıkışmıştı.

Kılıçdaroğlu ve heyetine türbe ziyareti esnasında da saldırı olmuş, “Allah’ın yeri burası. Gelmeyin” diyen bir grup heyete saldırmıştı.

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