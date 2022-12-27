4 çocuk babası aracında kafasından vurulmuş halde bulundu

İHA'nın haberine göre, olay, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi Adıyaman Marangozlar ve Mobilyacılar Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi.

Yapımı devam eden binaların orada gezinen bir vatandaşlar park halinde bulunan bir otomobilin içerisinde hareketsiz yatan bir şahsı fark etti. Şahsın kafasından vurulduğunu anlayan kişi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ile polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde hareketsiz yatan kişinin 4 çocuk babası olan 45 yaşındaki Abdurrahman Toprak, olduğunu tespit etti. Kendi aracında ölü olarak bulunan Toprak’ın cenazesinde polis ekipleri ile cumhuriyet savcısı incelemelerde bulundu.

Ateşlenen silahtan çıkan merminin ise önce Toprak’a, ardından aracın camından çıkarak yapımı devam eden binanın birinci kat penceresine isabet ettiği tespit edildi.

Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde görevli olduğu öğrenilen Abdurrahman Toprak'ın cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından cenaze aracıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Araç içerisinde bulunan tabanca ise incelenmek üzere el konuldu. Polis ekipleri, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırırken hayatını kaybeden Abdurrahman Toprak’ın ileriki günlerde kızının düğün töreninin olduğu ise öğrenildi.