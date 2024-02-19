Adıyaman’da akılalmaz kaza: 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı

Elde edilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli yapan polis memuru Furkan Erkuş yönetimindeki otomobil, Atatürk Bulvarı 400 Yataklı Hastane Kavşağı civarında kontrolünü kaybederek kaldırıma vurdu. Otomobilin kaldırıma çarpması sonucu otomobil birkaç takla atarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğini devirerek yaklaşık 150 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı. Gerçekleşen akılalmaz kaza ise civarda bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Yaşanan kazayı farkına varan vatandaşlar olay yerine koşarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine sağlık görevlileri, itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan feci kazada 3 yıldır görev yapan polis memuru Furkan Erkuş olay yerinde hayatını kaybederken yine Çevik Kuvvet Müdürlüğü’nde komiser olarak görev yapan Güven K. İse yaralandı. Yaralanan komiser olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Otomobil içerisinde hayatını kaybeden ve araç içerisinde sıkışıp kalan Furkan Erkuş’un çıkarılması için ekipler bataklığa dönmüş olan dere yatağında saatlerce hummalı bir çalışma yaptı. Çamurdan dolayı cenaze çıkarılamayınca kaza yapan otomobil bir vinç yardımıyla dere yatağından çıkarılarak kara yoluna indirildi. Cenaze, yapılan çalışmaların ardından sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Furkan Erkuş’un cansız bedeni cenaze arabasıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen Adıyaman İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren ise kazayla ilgili bilgi toplayarak birtakım incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma ise sürüyor.