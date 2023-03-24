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Yol kenarında uğradığı silahlı saldırıda öldü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 4 çocuk babası Barış Aktaş, arazide ot toplarken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı ve vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 21:20
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Adıyaman’da arazide ot toplayan adam yol kenarında silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti

Yol kenarında uğradığı silahlı saldırıda öldü
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Saldırının ardından jandarma ekipleri şüpheli veya şüphelileri tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, öğleden sonra Kahta- Adıyaman yolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. 4 çocuk babası Barış Aktaş, Adıyaman Havalimanı yakınlarında arazide ot toplarken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin tabancalı saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Aktaş'ı yaralı halde görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Aktaş'ın cenazesi jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından otopsi için Kahta Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayın ardından jandarma, Aktaş'ın ölümüne yol açan saldırının şüpheli veya şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

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