Adıyaman'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Adıyaman'da deprem

Editör: Serhat Ağa

Adıyaman'da deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerinde yer alan bilgilere göre depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı.

Saat 10.04'te gerçekleşen depremin derinliği ise 9.55 olarak ölçüldü.

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