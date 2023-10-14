Editör: Serhat Ağa
Adıyaman'da deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerinde yer alan bilgilere göre depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı.
Saat 10.04'te gerçekleşen depremin derinliği ise 9.55 olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Editör: Serhat Ağa
Adıyaman'da deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerinde yer alan bilgilere göre depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı.
Saat 10.04'te gerçekleşen depremin derinliği ise 9.55 olarak ölçüldü.