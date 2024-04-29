Antalya'nın renkli halı tarlaları: Doğadan gelen sanatın izleri

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi, yaz aylarında renkli bir dönüşüme ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin dört bir yanından getirilen el dokuması halı ve kilimler, tarım arazilerine serilerek doğal güneş ışığında renklerini canlandırıyor. Bu özel işlem, sadece renkleri daha parlak hale getirmekle kalmıyor, aynı zamanda halı ve kilimleri mikroplardan arındırıyor.

Dokunan her halı ve kilim, bir hikaye taşıyor. Anıları, acıları, sevinçleri ilmek ilmek işlenmiş motifler, Döşemealtı'nda yeniden hayat buluyor. Bu el sanatı ürünleri, özellikle ABD başta olmak üzere yurt dışındaki meraklılarının ilgisini çekiyor.

Dokuma işlemi tamamlanan ürünler, özenle yıkanıp kurutulduktan sonra tarım arazilerine seriliyor. Burada güneş altında belirli bir süre bekleyen halı ve kilimler, doğal yöntemlerle mikroplardan arındırılıyor ve renkleri daha da canlanıyor. Yağışlı havalarda depolara alınan ürünler, güneşli günlerde tekrar tarlalara seriliyor.

Eylül ayında toplanan halı ve kilimler, satışa hazırlanmak üzere özel işlem odalarına gönderiliyor. Bazıları, koleksiyoncular tarafından yüksek fiyatlarla alıcı bulurken, birçoğu da turistlerin ilgisini çekiyor. Renkli tarlalar, fotoğrafçıların ve sanatçıların ilgisini çekiyor ve sıkça ziyaret ediliyor.

Antalya'nın halı tarlaları, sadece bir ürünün değil, doğanın ve insan emeğinin bir araya geldiği özel bir nokta olarak öne çıkıyor. Bu renkli dünya, doğayla iç içe ve sürdürülebilir bir yaşamın izlerini taşıyor. İbrahim Şimşek'in çektiği görüntüler de o güzelliği gözler önüne sererek sosyal medyada beğeni topluyor.