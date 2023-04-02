2 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adıyaman'da depremde yıkılan binanın müteahhidi tutuklandı

Adıyaman'da depremde yıkılan binanın müteahhidi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yürütülen soruşturma kapsamında yıkılan bir yapının müteahhidi tutuklandı.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 11:41
Takip Et

Adıyaman'da depremde yıkılan binanın müteahhidi tutuklandı

Adıyaman'da depremde yıkılan binanın müteahhidi tutuklandı
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yürütülen soruşturma kapsamında yıkılan bir yapının müteahhidi tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında, depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve bazı bina sakinlerinin hayatını kaybettiği Sümerevler Mahallesi'nde bir yapının sahibi ve müteahhidi Ahmet Kırıkdaş, kent merkezinde gözaltına alındı.

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
1
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
2
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
3
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
4
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
5
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
6
﻿Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
﻿Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
﻿Cumhur'un yeni ortağı Fatih Erbakan 'Erdoğan aday olamaz' demiş. O sözleri yeniden gündemde
7
﻿Cumhur'un yeni ortağı Fatih Erbakan 'Erdoğan aday olamaz' demiş. O sözleri yeniden gündemde
﻿Cumhur'un yeni ortağı Fatih Erbakan 'Erdoğan aday olamaz' demiş. O sözleri yeniden gündemde
﻿Volkan Demirel sürprizi. Bakın hangi kulüpte ortaya çıktı
﻿Volkan Demirel sürprizi. Bakın hangi kulüpte ortaya çıktı
﻿Volkan Demirel sürprizi. Bakın hangi kulüpte ortaya çıktı
﻿Voleybolda bu maçlar kaçmaz. Günün programı
﻿Voleybolda bu maçlar kaçmaz. Günün programı
﻿Voleybolda bu maçlar kaçmaz. Günün programı
﻿Derbinin VAR hakemi belli oldu
﻿Derbinin VAR hakemi belli oldu
﻿Derbinin VAR hakemi belli oldu
﻿Formula 1'de zafer Verstappen'in
﻿Formula 1'de zafer Verstappen'in
﻿Formula 1'de zafer Verstappen'in
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.