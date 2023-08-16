Adıyaman’da feci kaza, biri 2 aylık bir bebek 4 Ölü, 3 Yaralı

Otomobil ve Kamyonet Kafa Kafaya Çarpıştı

DHA'nın haberine göre; kaza, akşam saatlerinde Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 40’ıncı kilometresinde meydana geldi. Sefa Eken yönetimindeki 34 LAL 87 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ramazan Çelik’in kullandığı 06 CIR 664 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Ekipler Seferber Oldu

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, sıkıştıkları yerden çıkardıkları kazazedelerden Eren Eken, Sefa Eken, Cansu Eken ve Cansu Güler’in öldüğünü tespit etti. Yaralanan Akif Eken, Ramazan Çelik ve Hüseyin Avni Doruk ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Kazanın nedeni ve detayları araştırılıyor.