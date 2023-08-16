Adıyaman’da feci kaza, biri 2 aylık bir bebek 4 Ölü, 3 Yaralı

Adıyaman’da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kazada ölenler arasında 2 aylık bir bebek de vardı.

KAYNAK: DHA
Adıyaman’da feci kaza, biri 2 aylık bir bebek 4 Ölü, 3 Yaralı

Otomobil ve Kamyonet Kafa Kafaya Çarpıştı

DHA'nın haberine göre; kaza, akşam saatlerinde Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 40’ıncı kilometresinde meydana geldi. Sefa Eken yönetimindeki 34 LAL 87 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ramazan Çelik’in kullandığı 06 CIR 664 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Ekipler Seferber Oldu

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, sıkıştıkları yerden çıkardıkları kazazedelerden Eren Eken, Sefa Eken, Cansu Eken ve Cansu Güler’in öldüğünü tespit etti. Yaralanan Akif Eken, Ramazan Çelik ve Hüseyin Avni Doruk ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Kazanın nedeni ve detayları araştırılıyor.

2cae9f0a1319a9f2f3dbcfd1a6c963fc.jpg

36a25ecec2c88d99ef2c732ce1d0c5f3.jpg

347264d40d5d8827f58a996cdee260b6.jpg

bac9a603c7d508aa43e10121c6a9932b.jpg

d86a3ef27db02ee4dbfe704016dd3345.jpg

e85b254a074df8e3dba692762e816d32.jpg

ebc1b6e4d3d91d23a0fbb23ff52c9f90.jpg

Öne Çıkanlar
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
Son Haberler
Samsun’da kedi kafesinde uyuşturucu operasyonu Güncel
Samsun’da kedi kafesinde uyuşturucu operasyonu
İslam Memiş altın sahiplerine seslendi: "48 saatiniz kaldı! Hazırlığa başlayın" Ekonomi
İslam Memiş altın sahiplerine seslendi: "48 saatiniz kaldı! Hazırlığa başlayın"
Kız arkadaşıyla çay bahçesindeyken tartıştığı kişinin silahlı saldırısına uğradı Güncel
Kız arkadaşıyla çay bahçesindeyken tartıştığı kişinin silahlı saldırısına uğradı
Deniz buharlaştı ortaya ilginç görüntüler çıktı Yaşam
Deniz buharlaştı ortaya ilginç görüntüler çıktı
Şenol Güneş Rashica'dan sonra beklediği yeni oyuncuyu açıkladı Spor
Şenol Güneş Rashica'dan sonra beklediği yeni oyuncuyu açıkladı
Mustafa Sarıgül'den çok tartışılacak değişim açıklaması Siyaset
Mustafa Sarıgül'den çok tartışılacak değişim açıklaması
Denize giren 2 kız kardeş hayatını kaybetti. Abla ve eşi kurtarıldı Güncel
Denize giren 2 kız kardeş hayatını kaybetti. Abla ve eşi kurtarıldı