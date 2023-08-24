Adıyaman'da hakkında yakalama kararı olan şahıs tutuklandı

Adıyaman İl jandarma komutanlığı yakalama karar olan bir şahsı JASAT koordinesinde yakaladı.

KAYNAK: İHA
Adıyaman'da hakkında yakalama kararı olan şahıs tutuklandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında yakalama kararı olan M.E.D. isimli şahıs yakalandı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, İl Merkez Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) koordinesinde; aranan şahsın yakalanmasına yönelik olarak yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, hakkında yakalama kararı bulunan M.E.D. isimli şahıs yakalandı.
Şahsın yapılan sorgusunda 4 ayrı suçtan ‘’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Askeri Ceza Kanununa Muhalefet, Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık’’ suçlarından toplamda 25 yıl 10 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edilmiş olup, şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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