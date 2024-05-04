Türkiye'nin Avrupa'ya LNG ihraç etmesinin önü açılıyor

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan kanun değişikliğiyle Türkiye'nin yerli gazı sıvılaştırarak, Avrupa ülkelerine ihraç etmeyi hedeflediklerini söyledi.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini değerlendiren Arslan, Avrupa'nın yıllık 450 milyar metreküp olan doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını LNG'den karşıladığını kaydetti.

Türkiye'nin başta komşu ülkelerle olmak üzere Avrupa ülkelerine LNG ticaretinin önünün açıldığını vurgulayan Arslan, "Kanun değişikliği ile Türkiye’nin ithal ettiği doğal gazı veya keşifler sonucu üretilen yerli gazı sıvılaştırarak ülkelere ihraç etmesi hedefleniyor." dedi.

Avrupa'da Rus gazına bağımlılığın azaltılması amaçlandığını anlatan Arslan, AB ülkelerinin son 2 yılda LNG ithalatına 175 milyar euro ödediğini, bunun 75 milyar eurosunun ABD, 25 milyar eurosunun da Rusya'ya ödendiğini anlattı.