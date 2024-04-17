Adıyaman’da maaşlarını alamayan fabrika işçileri eylem yaptı

Gülhan Kocadayı - Adıyaman / YENİÇAĞ

Besni'de Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Mega Polietilen Fabrikası'nda çalışan işçiler maaşlarının iki aydır verilmemesini gerekçe göstererek eylem yaptı.

Fabrika önünde yapılan eylemde konuşan BİRTEK-SEN genel başkanı Mehmet Türkmen, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl Eylül ayında net kârları yüz yetmiş beş milyon. Eski parayla yüz yetmiş beş trilyon ve bu fabrika ilk açıldığında üç dört örgü makinesi varken şimdi 70 küsüre çıkmış yani yeni yatırımlar yapıyorlar ve okuyoruz. Demeçlerini, işçi sayısını, üretim sayısını, ihracatı arttırmaya dönük hedefleri var. Ama işçilerin haklarına gelince diyorlar ki bizi idare edin. Biz bir aileyiz, aynı gemideyiz. Hep bu hikâyeleri anlatıyorlar.

Eğer biz bir aileysek bu kalkınmadan, bu büyümeden bu kadar işçilerin de faydalanması gerekmez mi? Siz servetinize servet katıyorsunuz ama bu serveti size kazandıran işçileri bayram üstü 2 maaşlarını ödemeden bayramı aç ve perişan geçirmelerine sebep oluyorsunuz. Bu mu aile olmak? Bu yalanları bize anlatmayın.”