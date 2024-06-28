Adıyaman'da orman yangını

Yangın, Saraycık köyü kırsalında gece geç saatlerde başladı ve kısa sürede büyüdü. Yangını fark edenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. Ayrıca, Diyarbakır ve Hatay'dan gelen 3 helikopter de havadan destek sağladı. Bölge halkının da katkılarıyla yangın önemli ölçüde kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları hala devam ediyor.

Adıyaman Valisi Osman Varol, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, yangının şu ana kadar 350 dönümlük bir örtü alanını yaktığını belirtti.

Varol, "Yangın bir önceki gün başladı ve birkaç kez söndürüldükten sonra çeşitli yerlerden yeniden başladı. Tamamen bir örtü yangını olarak devam ediyor ve şu ana kadar herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmedi. Tehdit etmemesi için gerekli önlemler alındı. Yangın, ot örtüsü ve meşe ağaçlarının bulunduğu bir alanda yayılıyor. Dün ve bugün sabahtan itibaren hem helikopterlerle hem de ekiplerimizle müdahale ediliyor. Yangın şu an küçük bir alanda kontrol altında. Kısa zamanda tamamen söndürülmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.