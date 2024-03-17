Adıyaman’da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Hamdi Dirgen idaresindeki 44 DF 267 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta karayolunun 9. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole devrildi.

Yaşanan kazada sürücü Hamdi Dirgen ve araçta bulunan Gazi, Emirhan, Ramazan, Abdullah, Zöhre ve Burak Dirgen yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

