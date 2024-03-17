Adıyaman’da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı

Kaynak: İHA
Adıyaman’da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı
Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kaza sonucu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hamdi Dirgen idaresindeki 44 DF 267 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta karayolunun 9. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole devrildi.

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Yaşanan kazada sürücü Hamdi Dirgen ve araçta bulunan Gazi, Emirhan, Ramazan, Abdullah, Zöhre ve Burak Dirgen yaralandı.

aw164541-03.jpgYaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

aw164541-04.jpgKazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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