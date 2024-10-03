Adıyaman'da polistan kaçan sürücüye rekor ceza: Tam 24 bin 647 TL

Kaynak: İHA
Adıyaman'da polistan kaçan sürücüye rekor ceza: Tam 24 bin 647 TL

Adıyaman'da polis ekiplerinden kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı ve 24 bin 647 TL para cezasına çarptırıldı. Ehliyetsiz, kasksız ve ters şeritte yakalanan sürücünün motosikleti trafikten men edildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sakarya Caddesi üzerinde devriye görevi yapan yunus polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.U. isimli şahsı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin dur ikazlarına uymayan şahıs, Sakarya Caddesi üzerinde kaçmaya başladı. Polis ekipleriyle kovalamaca yaşayan şahıs, Beri Köprüsü yakınlarında yakalandı. Yakalanan şahsın toplama diye tabir edilen motosikleti trafikten men edilirken, şahsa ehliyetsizlikten, kask kullanmamaktan, polisin dur ikazına uymamaktan ve ters şeride girmekten toplam 24 bin 647 TL para cezası kesildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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