Polisten kaçan suçluyu çelmesiyle durduran vatandaş

İzmir’de yaşanan ilginç bir olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı. Polislerden kaçan bir şahsı durdurmak için bir vatandaşın yaptığı cesur hamle büyük beğeni topladı.

Polis ekipleri, şüpheli bir şahsı kovalarken, kaçan kişinin hızla sokaklarda ilerlemesi ve polisten uzaklaşmaya çalışması dikkat çekti. Bu sırada, bir vatandaş cesurca devreye girerek kaçan şahsa çelme taktı. Şahsın dengesini kaybederek yere düşmesiyle birlikte polis ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek şahsı etkisiz hale getirdi.