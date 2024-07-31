Polisten kaçan suçluyu çelmesiyle durduran vatandaş

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Polisten kaçan suçluyu çelmesiyle durduran vatandaş

İzmir’de bir vatandaş, polislerden kaçan bir kişiyi çelme takarak durdurdu. Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

İzmir’de yaşanan ilginç bir olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı. Polislerden kaçan bir şahsı durdurmak için bir vatandaşın yaptığı cesur hamle büyük beğeni topladı.

Polis ekipleri, şüpheli bir şahsı kovalarken, kaçan kişinin hızla sokaklarda ilerlemesi ve polisten uzaklaşmaya çalışması dikkat çekti. Bu sırada, bir vatandaş cesurca devreye girerek kaçan şahsa çelme taktı. Şahsın dengesini kaybederek yere düşmesiyle birlikte polis ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek şahsı etkisiz hale getirdi.

Son Haberler
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü uçurumdan yuvarlandı Video
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü uçurumdan yuvarlandı
Yatırım yapanlar ecel terleri dökecek. 3 hisseye resmen el konuldu Ekonomi
Yatırım yapanlar ecel terleri dökecek. 3 hisseye resmen el konuldu
Cenazeye giderken kaza: 1 ölü 2 yaralı Gündem
Cenazeye giderken kaza: 1 ölü 2 yaralı
Marmaris'te çocuklara zorla hediyelik eşya sattıran 5 kişi tutuklandı Yerel Haberler
Marmaris'te çocuklara zorla hediyelik eşya sattıran 5 kişi tutuklandı
Kerkük'te siyasi anlaşmazlık nedeniyle 7 aydır vali seçilemiyor Dünya
Kerkük'te siyasi anlaşmazlık nedeniyle 7 aydır vali seçilemiyor
Çinli dalış yıldızı suda kaybolunca nefesleri kesti Video
Çinli dalış yıldızı suda kaybolunca nefesleri kesti
Kafede arkadaşlarıyla otururken yorgun mermi isabet etti Video
Kafede arkadaşlarıyla otururken yorgun mermi isabet etti