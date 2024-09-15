Adıyaman'da 'tefeci' operasyonuna 1 tutuklama

Düzenleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 'tefeci' operasyonuna 1 tutuklama

Adıyaman'da, polis ekipleri tarafından tefecilere yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir tabanca, borç ve faiz oranlarını içeren dokümanlar, 30 yapraklı bir senet defteri ve 59 senet ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, H.D, F.D ve R.Ü. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgulamalarının ardından, F.D ve R.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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