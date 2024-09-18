Adıyaman'da trafik kazası. 2 yaralı

Kaynak: İHA
Adıyaman'da trafik kazası. 2 yaralı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Olaya dair aktarılan bilgilere göre, Samsat ilçesi Saat Kulesi Kavşağında Adem A. yönetimindeki 02 FF 490 plakalı araç ile Ahmet D. yönetimindeki 27 AJU 270 plakalı araç kazaya karıştı.

Samsat'da meydana gelen kazada her iki aracın da sürücüsü yaralandı. Yaralı vatandaşlar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Samsat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Son Haberler
Jandarma’yı karıştıran imama astsubay skandalında yeni gelişme! Savcılık kimi haklı buldu?
Jandarma’yı karıştıran imama astsubay skandalında yeni gelişme! Savcılık kimi haklı buldu?
Edirne'de 41 kaçak yakalandı
Edirne'de 41 kaçak yakalandı
Japonya’da pirinç kıtlığı
Japonya’da pirinç kıtlığı
Adıyaman'da trafik kazası. 2 yaralı
Adıyaman'da trafik kazası. 2 yaralı
İsveç’te işsizlik yükseldi
İsveç’te işsizlik yükseldi