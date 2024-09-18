Adıyaman'da trafik kazası. 2 yaralı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Olaya dair aktarılan bilgilere göre, Samsat ilçesi Saat Kulesi Kavşağında Adem A. yönetimindeki 02 FF 490 plakalı araç ile Ahmet D. yönetimindeki 27 AJU 270 plakalı araç kazaya karıştı.

Samsat'da meydana gelen kazada her iki aracın da sürücüsü yaralandı. Yaralı vatandaşlar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Samsat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.