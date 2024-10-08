Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Kaynak: DHA
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Adıyaman'da jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 12 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve kullanma aparatları ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sırasında yapılan aramalarda 95 gram skunk, 10 gram metamfetamin, 6 gram esrar, 5 uyuşturucu hap ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. 12 şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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