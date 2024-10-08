Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sırasında yapılan aramalarda 95 gram skunk, 10 gram metamfetamin, 6 gram esrar, 5 uyuşturucu hap ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. 12 şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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