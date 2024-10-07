Aksaray merkezli dev operasyon: 17 ilde uyuşturucuya darbe

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aksaray merkezli dev operasyon: 17 ilde uyuşturucuya darbe

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve MASAK’ın koordinasyonunda, Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen uzun soluklu bir operasyon başarıyla sonuçlandı.

Aksaray - Metin Kurt / Yeniçağ

Sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyon, Türkiye’nin dört bir yanında büyük bir darbeye neden oldu.

1 YIL SÜREN ÇALIŞMALAR VE “NARKO-BAĞ” OPERASYONU

Yaklaşık bir yıldır süren ve CMK 135 ve 140 kararlarının uygulandığı geniş çaplı çalışmada, Aksaray merkezli olarak hali hazırda dosya kapsamında tutuklu bulunan 69 şüphelinin dahil olduğu toplam 280 şüpheliye yönelik 17 ilde geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. 1 Ekim 2024 sabah saat 05:30'da başlayan operasyon, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Van ve Yozgat olmak üzere tam 17 ilde gerçekleştirildi. Toplamda 218 adrese baskın yapıldı.

OPERASYONUN GÜCÜ VE KATILIM

Operasyona 277 ekip ve 80 Özel Harekat unsuru olmak üzere toplamda 1.331 personel katıldı. Ayrıca 1 helikopter, 5 insansız hava aracı (İHA) ve 14 narkotik dedektör köpeği de operasyona destek verdi.

ELE GEÇİRİLENLER VE ŞÜPHELİLERE YÖNELİK İŞLEMLER

Operasyon neticesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere ağır darbe vuruldu. Ele geçirilenler ise şu şekilde:

4.174 gr metamfetamin
298 gr amfetamin
3.075 gr sentetik kannabinoid
413 gr eroin
4.421 gr esrar
20.044 uyuşturucu hap
17 adet hassas terazi
52 adet uyuşturucu içme aparatı
19 adet ruhsatsız tabanca
25 adet ruhsatsız tüfek
498.375 TL, 1.515 Euro, 7.505 Dolar
15 adet tam, 37 adet yarım, 50 adet çeyrek altın, 85 gr altın ve 33 bilezik/kolye altın ziynet eşyası

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 39’u adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, hali hazırda tutuklu olan 69 kişi ile birlikte toplamda 89 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar, Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

Bu büyük operasyonla, uyuşturucu tacirlerine ve sokak satıcılarına karşı Aksaray'da ve diğer illerde ciddi bir darbe vurulmuş oldu. Emniyet güçleri, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

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