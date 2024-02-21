Adıyaman'da yamaçta yürürken gördü hemen telefona sarıldı. Eşi benzeri yok gören hayrete düşüyor

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Oluklu köyünde yaşayan bir vatandaş, köyün yakınındaki bir kayaçta ilginç bir buluş yaptı. Kayacın üzerinde fosilleşmiş bir balık gördü. Balığın yüzgeçleri, iskeleti ve damarları çok net bir şekilde belli oluyordu.

Vatandaş, durumu cep telefonundan müzeye yetkilelerine bildirdi. Yetkililer fosili almak için hemen yola çıktılar. Fosili inceleyen uzmanlar, balığın yaklaşık 8 santim uzunluğunda olduğunu ve Orta Miyosen Dönemine ait olduğunu belirlediler.

Bu dönem, günümüzden 16 milyon ile 11.6 milyon yıl arasında yaşanan bir jeolojik çağdır. Bu nedenle, fosilin 15 milyon yıllık olduğu tahmin ediliyor. Bu fosiller, genellikle göl ve akarsu kenarlarında oluşan çökertilerde bulunuyor. Bu da, bölgenin geçmişte farklı bir iklim ve coğrafyaya sahip olduğunu gösteriyor.

Adıyaman Müzesi, bu önemli fosili envanterine kattı. Müze Müdürü Mehmet Alkan, fosilin çok nadir ve değerli olduğunu söyledi. Fosilin, müzenin teşhir salonunda ileriki dönemlerde ziyaretçilerle paylaşılacağını duyurdu.