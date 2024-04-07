Adıyaman'daki traktör kazasında 1 ölü

Gülhan Kocadayı - Adıyaman / Yeniçağ

Kaza, Besni ilçesine bağlı Kesmetepe Beldesi'nde meydana geldi. Traktör ile tarlasını süren Mehmet Karaboğaz (70), traktörden indikten sonra traktörün hareket etmesiyle altında Görgü şahitlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Karaboğaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yerindeki incelemenin ardından Karaboğaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.