Adliye girişindeki silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Adliye girişindeki silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Karaman Adliye Sarayı girişinde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi bacağından vuruldu. Saldırıyı erken fark eden adliye noktasında görevli polis memurlarının erken müdahalesi olası bir cinayeti önledi.

Silahlı saldırı, saat 16.45 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde bulunan Karaman Adliye Sarayı giriş kapısının önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aralarında eskiye dayalı husumet bulunduğu ileri sürülen M.G. ile C.V. adliye giriş kapısının önünde karşılaştı. Bu sırada C.V., belinden çıkardığı silahla M.G.’ye ateş etti. Silahtan çıkan kurşun M.G.’nin bacağını sıyırırken, olaya adliye noktasında görevli polis memurları derhal müdahale etti. Polislerin müdahalesiyle olası bir cinayetin önüne geçilirken, saldırgan C.V. yakalanarak gözaltına alındı.

aw153279-02.jpgYaralı M.G. ise çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

aw153279-04.jpg Polis noktasında gözaltına alınan C.V. ise polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Olay yeri inceleme ekibi de olayın yaşandığı adliye giriş kapısı önünde boş kovan çalışması yaptı.

aw153279-05.jpgOlayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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