Adliye girişindeki silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Silahlı saldırı, saat 16.45 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde bulunan Karaman Adliye Sarayı giriş kapısının önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aralarında eskiye dayalı husumet bulunduğu ileri sürülen M.G. ile C.V. adliye giriş kapısının önünde karşılaştı. Bu sırada C.V., belinden çıkardığı silahla M.G.’ye ateş etti. Silahtan çıkan kurşun M.G.’nin bacağını sıyırırken, olaya adliye noktasında görevli polis memurları derhal müdahale etti. Polislerin müdahalesiyle olası bir cinayetin önüne geçilirken, saldırgan C.V. yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralı M.G. ise çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis noktasında gözaltına alınan C.V. ise polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Olay yeri inceleme ekibi de olayın yaşandığı adliye giriş kapısı önünde boş kovan çalışması yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

