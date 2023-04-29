Adnan Oktar suç örgütü operasyonunda Şener Şen’in yeğenine gözaltı

Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 1şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 17'e yükselirken emniyette işlemleri tamamlanan 10 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanların arasında ünlü oyuncu Şener Şen’in yeğeni Aslı Efeoğlu'nun da olduğu ortaya çıktı.

Adnan Oktar suç örgütü operasyonunda Şener Şen’in yeğenine gözaltı

Habertürk’te yer alan habere göre, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanması ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda örgütün lider ve yönetici grubunda yer alan şüphelilerin tutuklandığı tarihten sonra güncel bir yapılanma sürecine girildiği tespit edildi. Cezaevinden alınan talimatların, örgütün avukat yapılanmasında yer alan şüpheliler tarafından dışardaki örgüt üyelerine iletildiğini belirleyen ekipler, dışardaki örgüt üyelerinin ise lojistik, hukuk, finans, dijital kanatlardan oluşan bir görev dağılımı üzerinden faaliyet yürüttüğünü saptadı.

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