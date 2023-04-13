13 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Barış Terkoğlu açıkladı: Adnan Oktar yapılanması mensubu AKP listesinden aday

Barış Terkoğlu açıkladı: Adnan Oktar yapılanması mensubu AKP listesinden aday

Gazeteci Barış Terkoğlu, Adnan Oktar yapılanması mensubu Esra Atik'in AKP listelerindne milletvekili adayı olarak yer aldığını söyledi.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 01:18
Takip Et

Barış Terkoğlu açıkladı: Adnan Oktar yapılanması mensubu AKP listesinden aday

Barış Terkoğlu açıkladı: Adnan Oktar yapılanması mensubu AKP listesinden aday
+
Aa
-

Gazeteci Barış Terkoğlu, Halk TV'de yayınlanan Sözüm Var programında Adnan Oktar davasında istinaf mahkemesinin verdiği karara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Terkoğlu, 2021’de TCDD'nin başına atandıktan 1 hafta sonra istifa eden Murat Atik'in, Adnan Oktar yapılanması içerisinde yer alan kişilerden birisi olduğunu hatırlattı.

Terkoğlu, Murat Atik'in kardeşi Ayşegül Esra Atik'in de Adnan Oktar yapılanmasının içinden olduğunu söyleyerek 14 Mayıs seçimlerinde AKP'nin birinci bölgeden 27'nci sıra milletvekili adayı olduğunu açıkladı.

NE OLMUŞTU?

İstinaf Mahkemesi, Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar'ı ‘örgüt yöneticiliği’, ‘cinsel istismar’, ‘eğitim hakkının engellenmesi’, ‘eziyet’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ ve ‘kişisel verilerin kaydedilmesi’ suçlarından toplamda 891 yıl hapse çarptırdı.

Mahkeme ayrıca, yönetici olduğu için Oktar’ı diğer sanıkların suçlarından da sorumlu tuttu. Oktar, diğer sanıkların cezalarıyla birlikte toplamda 8 bin 658 yıl hapse mahkum edildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
1
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
2
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
3
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
4
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
5
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
6
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
﻿ Ödemeler bu ay hesaplara yatacak. Bakan açıkladı
7
﻿ Ödemeler bu ay hesaplara yatacak. Bakan açıkladı
﻿ Ödemeler bu ay hesaplara yatacak. Bakan açıkladı
﻿Afganistan uyruklu şahıslar arasında kavga çıktı
﻿Afganistan uyruklu şahıslar arasında kavga çıktı
﻿Afganistan uyruklu şahıslar arasında kavga çıktı
﻿Çöp konteynırına çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
﻿Çöp konteynırına çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
﻿Çöp konteynırına çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
﻿Real Madrid Chelsea'yi devirdi. İngiltere'ye avantajlı gidecek
﻿Real Madrid Chelsea'yi devirdi. İngiltere'ye avantajlı gidecek
﻿Real Madrid Chelsea'yi devirdi. İngiltere'ye avantajlı gidecek
﻿Şenol Güneş: Boş haftalarda yine böyle müsabakalar yapılabilir
﻿Şenol Güneş: Boş haftalarda yine böyle müsabakalar yapılabilir
﻿Şenol Güneş: Boş haftalarda yine böyle müsabakalar yapılabilir
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.