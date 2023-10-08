Adnan Oktar'ın az bilinen gençlik görüntüleri ortaya çıktı

Suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı. Kendisine 'Mehdi' diyen Oktar'ın o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

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Adnan Oktar'ın az bilinen gençlik görüntüleri ortaya çıktı 1
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Adnan Oktar'ın az bilinen gençlik görüntüleri ortaya çıktı 2

Adnan Oktar Suç Örgütü'nün lideri Adnan Oktar'ın gençlik görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

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Adnan Oktar'ın az bilinen gençlik görüntüleri ortaya çıktı 3

Sık sık kendisine 'Mehdi' diyen Oktar, "kedicik" adını verdiği tek tip görünen kadınlarla bir dönem oldukça popülerdi ve ekranlarda boy gösteriyordu.

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Adnan Oktar'ın az bilinen gençlik görüntüleri ortaya çıktı 4

Yayınlarında İslam adı altında müstehcen görüntülere imza atan Adnan Oktar'ın kadınları çeşitli kumpaslarla kandırıp kontrolü altına aldığı ortaya çıkmıştı.

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Adnan Oktar'ın az bilinen gençlik görüntüleri ortaya çıktı 5

Pek çok itirafçının ve delillerin sonucunda Organize Suç Örgütü Adnan Oktar ve mensubu pek çok kişi tutuklanmıştı.

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Adnan Oktar'ın az bilinen gençlik görüntüleri ortaya çıktı 6

Oktar, toplam 8 bin 658 yıl hapis cezası alırken geçtiğimiz günlerde hakkındaki bir belgeselle yeniden gündem oldu.

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Adnan Oktar'ın az bilinen gençlik görüntüleri ortaya çıktı 7

2 Şubat 1956 tarihinde Ankara doğumlu Oktar'ın gençlik hali...

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