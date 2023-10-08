Adnan Oktar'ın az bilinen gençlik görüntüleri ortaya çıktı

Suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı. Kendisine 'Mehdi' diyen Oktar'ın o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Adnan Oktar Suç Örgütü'nün lideri Adnan Oktar'ın gençlik görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Sık sık kendisine 'Mehdi' diyen Oktar, "kedicik" adını verdiği tek tip görünen kadınlarla bir dönem oldukça popülerdi ve ekranlarda boy gösteriyordu.
Yayınlarında İslam adı altında müstehcen görüntülere imza atan Adnan Oktar'ın kadınları çeşitli kumpaslarla kandırıp kontrolü altına aldığı ortaya çıkmıştı.
Pek çok itirafçının ve delillerin sonucunda Organize Suç Örgütü Adnan Oktar ve mensubu pek çok kişi tutuklanmıştı.
Oktar, toplam 8 bin 658 yıl hapis cezası alırken geçtiğimiz günlerde hakkındaki bir belgeselle yeniden gündem oldu.
2 Şubat 1956 tarihinde Ankara doğumlu Oktar'ın gençlik hali...