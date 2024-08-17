Adnan Polat Galatasaray'ı karıştırdı

Galatasaray’da Ağustos Ayı Divan Kurulu Toplantısı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.

Dursun Özbek tarafından Florya projesinin başına geçirilen eski başkan Adnan Polat’ın açıklamaları gündem oldu.

"EN AZ 300 MİLYON DOLAR"

Polat yaptığı açıklamada, "Florya işi olacak, başka alternatifimiz yok. En kötü satış fiyatıyla yaptığımızı varsayalım; Galatasaray'ın buradan toplamda 300 milyon dolar bir kazancı oluyor. En kötüsü ve minimumunu söylüyorum. Tabii oradaki 70 milyon dolar kredi borcuna gidiyor" ifadelerini kullandı.

Adnan Polat’ın Florya’dan kazanılacak geliri minimum 300 milyon dolar olarak belirtmesinin ardından Galatasaray camiasında farklı sesler yükselmeye başladı.

"YAKLAŞIK 900 MİLYON DOLAR"

Son olarak Süheyl Batum’un listesinde bulunan Galatasaray eski yöneticisi Rezan Epözdemir Adnan Polat’a karşı çıkarak, “Galatasaray'ın bu projeyi sevgili Erden Timur'un daha önce vurguladığı ve savunduğu, yine bizim de başından beri savunduğumuz gibi kendisinin yapması halinde kasasına girecek olan tutar yaklaşık 900 milyon USD'dir” dedi.

"ORTAK OLMAYA HAZIRIM"

V Global’ın sahibi Vahap Tanrıverdi ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Sevgili Galatasaraylılar, Öncelikle Adnan Polat başkan inşaat işini hepimizden iyi biliyorken neden böyle bir konuşma yapar anlamak mümkün değil, 1-300.milyon USD nereden çıktı, kim ve hangi teknik ekip analiz etti. 110.000 metrekare alan ve inşaat maliyetleri belli iken, garip işler dönüyor. Allah yardımcımız olsun. Açık çağrımdır. Erden Timur bu inşaat ihalesine girsin 50 milyon USD ben hemen vermeye ve kendisine ortak olmaya hazırım. Kulübün ihtiyacını karşılar işi de layıkıyla yapar. En az 450 milyon USD de kulübe kazanç veririz. Saygılar” sözlerini sarf etti.