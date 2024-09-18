Adnan Polat isyan etti

Galatasaray’ın Gaziantep FK’yi 3-1 mağlup ettiği mücadeleyi stattan takip eden Adnan Polat karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"DAHA CİDDİ OYNAMALARINI BEKLİYORDUM"

Gaziantep FK karşısındaki mücadeleden tatmin olmayan Adnan Polat, "Daha ciddi oynamalarını bekliyordum. Kafalarında derbi var belli ki. Galatasaray- Fenerbahçe maçları her zaman sonucu kestirilemeyen maçlardır" sözlerini sarf etti.

"BENİM ALAKAM YOK"

Başkan adayı olacağını yönündeki iddialara tepki gösteren Adnan Polat, "Söylenenlerle benim hiçbir alakam yok. Bir sürü spekülasyonlar dolanıyor. Benim alakam yok hiçbiriyle. Beni lütfen başkanlık konusuna bulaştırmayın. Başkanlık düşüncem yok. Ben görevimi yaptım. Şimdi Florya ile uğraşıyorum" dedi.