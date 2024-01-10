Adrese teslim kadro ilanında yeni boyut: Direkt isim yazdılar

Kaynak: Haber Merkezi
Adrese teslim kadro ilanında yeni boyut: Direkt isim yazdılar
İstanbul Okan Üniversitesi, adrese teslim kadro ilanında ileri giderek aranan şartlara direkt isim yazdı.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ne ‘adrese teslim kadro ilanı’ yapılmaması için özel madde ekleme kararı alınmıştı.

Ancak YÖK kararına rağmen üniversiteler ‘adrese teslim kadro ilanı’ vermekten geri adım atmıyor.

Bu durumun son örneği İstanbul Okan Üniversitesi’nde yaşandı.

Üniversitenin kadro alımı için Resmi Gazete’de yayımladığı ilanda İşletme Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümüne ‘profesör doktor’ alınacağı belirtildi.

İlanda, başvuracak adaylarda “Otelcilik Sektörü, Destinasyon Yönetimi ve Turizm Psikolojisi alanlarında çalışmalar yapmak” şartının aranacağı belirtildi.

Adayda aranan bir başka özellik ise “Asım Saldanlı” oldu. Aranan koşullara doğrudan isim yazılması dikkat çekti.

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